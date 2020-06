Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag in der Zeit von circa 13.15 Uhr bis 18.45 Uhr ein Pedelec. Das lila/violette Rad der Marke Hercules hatte der Geschädigte an der Konrad-Adenauer-Straße in Gronau verschlossen abgestellt. Der Wert des Rades beträgt circa 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

