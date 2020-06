Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Toom-Baumarkt: Ermittler suchen Zeugen

Espelkamp (ots)

Unbekannte sind am Samstag in den frühen Morgenstunden in den Toom-Baumarkt am Hindenburgring eingebrochen. Dabei erbeuteten die Kriminellen mehrere Kartons mit Kompressoren.

Ersten Ermittlungen der Beamten der Kriminalwache zufolge verschafften sich die Täter vermutlich gegen 4.40 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie die Scheibe einer Seitentür mit einem Gullydeckel einwarfen. Anschließend begaben sich die Unbekannten offenbar gezielt in den angrenzenden Verkaufsbereich für Werkzeuge. Ihre Beute dürften die Einbrecher laut den polizeilichen Erkenntnissen über den Einstiegsweg abtransportiert haben. Den Gullydeckelt hatten die Täter zuvor vom Hindenburgring aus seiner Verankerung genommen.

Ein Verantwortlicher des Baumarktes konnte zum Umfang der Beute zunächst keine weiteren Angaben machen. Nach einem Hinweis hatte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die beschädigte Tür bei einer Kontrolle bemerkt und Alarm geschlagen. Die Polizei bittet Zeugen, denen zur genannten Zeit Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Marktes aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

