Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rennradfahrer bei Unfall in Eickhorst verletzt

Hille (ots)

Ein 56-jähriger Fahrer eines Rennrades ist bei dem Zusammenstoß mit einem Auto am Sonntagmittag an der Ecke Lübbecker Straße/Maschweg in Eickhorst verletzt worden.

Eine 23-jährige Frau beabsichtigte laut Polizei um kurz nach 12 Uhr mit ihrem Audi vom Maschweg nach links auf die Lübbecker Straße (B 65) abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus ihrer Sicht von links auf der Fahrbahn nahenden 56-Jährigen. Der aus der Gemeinde Hille stammende Mann erlitt bei dem Aufprall sowie dem anschließenden Sturz Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Unfalls.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell