POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Unter Alkohol am Steuer

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizisten am Samstagmorgen (16.05.) um 09.55 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer aus Haltern am See auf der Valve in Lüdinghausen. In der Polizeiwache Lüdinghausen gab der junge Mann eine Atemalkoholprobe ab. Nun erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

