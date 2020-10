Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht vor Bäckerei

SchwegenheimSchwegenheim (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 15 Uhr vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Schwegenheim zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher streifte ein am Fahrbahnrand geparkten PKW und flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

