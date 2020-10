Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Betrugsversuch wegen angeblicher Notlage

OberhausenOberhausen (ots)

Zu einem Betrugsversuch kam es am gestrigen Nachmittag, 29.10.2020, gegen 15:00 Uhr, in Oberhausen. Eine weibliche Person meldete sich telefonisch bei einer 78-jährigen Frau aus Oberhausen. Die Anruferin nannte einen Vornamen und gab an aus Angst ihren Führerschein zu verlieren, einen angerichteten Unfallschaden selbst bezahlen zu wollen. Den Bargeldbetrag wollte sich die unbekannte Anruferin bei der 78-Jährigen ausleihen. Nachdem sich die Anruferin plötzlich auch mit einem deutlich geringeren Bargeldbetrag zufriedengab, wurde die Angerufene misstrauisch und beendete das Telefongespräch. Bereits am 27.10.20, gegen 10:40 Uhr, hatte sich bei einer 75-jährigen Frau aus Bad Bergzabern ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin gemeldet und wollte in betrügerischer Absicht die persönlichen Daten der Angerufenen ausspähen.

