Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerdiebe auf frischer Tat erwischt

LandauLandau (ots)

Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin konnten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zwei Rollerdiebe auf frischer Tat erwischt werden. Die beiden hatten sich gegen 4.20 Uhr an einem, in der Thomas-Nast-Straße abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen gemacht. Eine Anwohnerin war auf die beiden Männer aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen die beiden Männer, 25 und 36 Jahre alt, fußläufig die Flucht. Die beiden konnten nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Der Roller wurde durch den Diebstahlsversuch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell