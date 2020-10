Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Rotlichtverstoß

EdenkobenEdenkoben (ots)

Trotz Rotlicht passierte gestern (28.10.2020) kurz vor 15 Uhr ein 80 Jahre alter Autofahrer die Ampel an der Einmündung Staatsstraße/Luitpoldstraße. Was der Fahrer nicht bemerkte, dass einer Streife sein Fehlverhalten auffiel. Jetzt erhält der Fahrer in Kürze einen Bußgeldbescheid. Zudem wird die Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert.

