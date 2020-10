Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeit überwacht

BirkenhördtBirkenhördt (ots)

In der Ortsmitte Birkenhördt im 30Km-Bereich, wurde am Mittwoch, dem 28.10.2020, zwischen 13.50 und 14.35 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle des in Richtung Bad Bergzabern fahrenden Fahrzeugverkehrs durchgeführt. Bei 55 gemessenen Fahrzeugen km es zu zwölf Beanstandungen. Das schnellste Auto wurde mit 47km/h gemessen.

