Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Trunkenheit im Verkehr

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Diez (ots)

Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen in der Nacht des 17.08.2020, konnten von der Polizeiinspektion Diez diverse Verstöße festgestellt werden. Unteranderem fiel hierbei gegen 02:20 Uhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer auf, welcher mit einem Atemalkoholwert von 1.77 Promille fahrend angetroffen werden konnte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 03:30 Uhr konnten bei einem 24-jähriger Fahrzeugführer Anzeichen auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen. Bei einer anschließenden Durchsuchung an der Anschrift des Beschuldigten, konnten zudem diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden. Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sowie Anzeigen wegen den in Betracht kommenden Straftaten/Ordnungswidrigkeiten eröffnet.

