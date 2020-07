Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenraub

3 unbekannte Täter erbeuten Bargeld

Kleve (ots)

Am Freitag, 03.07.20, hielt sich ein 20 Jahre alter Mann aus Kleve gegen 15:00 Uhr im Moritzpark auf. Als er über den steilen Fußweg in Richtung Prinz-Moritz-Weg lief, wurde er von drei unbekannten Männern zunächst angesprochen und kurz darauf zusammengeschlagen. Dabei raubten die Täter außerdem auch noch Bargeld aus der Tasche des Opfers, bevor sie in unbekannte Richtung flohen. Der Klever verlor durch den Angriff kurzfristig das Bewusstsein und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Tel.: 02821/5040.

