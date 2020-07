Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Kleve (ots)

Im Einmündungsbereich Materborner Allee / Tilsiter Straße ereignete sich am Samstag (04.07.2020) gegen 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 23-jährige Opel-Fahrerin aus Kleve wollte von der Tilsiter Straße nach links auf die Materborner Allee in Fahrtrichtung Kleve abbiegen. Hierbei übersah sie einen 30-jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem VW die Materborner Allee in Fahrtrichtung Niederlande befuhr. Im Einmündungsbreich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 23-Jährige schwer verletzt wurde. Ihr 24-jähriger Beifahrer, sowie der 30-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Materborner Allee voll gesperrt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

