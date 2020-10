Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Baustelle dreimal durch Diebe heimgesucht

LandauLandau (ots)

Bereits zum dritten Mal wurde durch bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Neustadter Straße in Landau eingebrochen. In diesem Fall wurden Installationsteile und Kabel entwendet, es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 16.15 und 07.15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



