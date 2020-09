Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Am 04.09.2020 gegen 09:20 Uhr verunfallte ein Radfahrer auf dem Bögnerweg schwer. Der Radler zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am selben Tag operiert werden musste. Eine Hundehalterin sowie zwei weibliche Passantinnen könnten den Unfall beobachtet haben. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4163 bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

