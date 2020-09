Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Arbeitskreis der Bundes- und Landeseinrichtungen im Landgerichtsbezirk Mannheim tagt im Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag fand im Polizeipräsidium Mannheim das Treffen des Arbeitskreises der Bundes- und Landeseinrichtungen im Landgerichtsbezirk Mannheim statt. Ziel der Sitzung, unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften, war der Informationsaustausch sowie die Besprechung aktueller Themen. Der Vorsitzende Roland Hörner, Hafendirektor der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Staatsbehörden des Landgerichtsbezirkes Mannheim. Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt war die Wahl des neuen Vorstandes. Als Nachfolger von Roland Hörner wurde Polizeipräsident Andreas Stenger als neuer Vorstand ernannt. Stellvertreter wurden Roland Hörner und Sylvia Jahnz, Direktorin und Dekanin an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Nach der Wahl wurde das Wort an Polizeipräsident Stenger übergeben. Dieser erörterte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Aufgaben der Polizei in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis.

Teilnehmerliste:

Dr. Fred Dietzel Knut Feldmann, Polizeipräsident a.D. Peter-J. George. Akademiepräsident a.D. Wolfgang Glade, Bundesbahndirektor a.D. Dieter Heide, Bauassessor Roland Hörner, Hafendirektor Sylvia Jahnz, Direktorin/Dekanin Rudolph Junger, Direktor a.D. Thomas Köber, Polizeipräsident a.D. Heinrich Koch, Leiter KVK Rüdinger Mangold, Regierungsdirektor Hans Moser Klaus Niemeyer Prof. Dr. Thomas Puhl Carsten Quilitz, Geschäftsleitung Heiko Schneider, Obersleutnant Dr. Nikolaus Steinebach, Direktor a.D. Günter Zöbeley, Landgerichtspräsident a.D. Bernd Müller, Leiter Prof. Dr. Hartwig Lüdtke Armin Köhnlein, Regierungsdirektor a.D. Erich Meinser, Bundesbankdirektor a.D.

