Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahndung nach Mini-Fahrer (Nachtrag zur Presseinformation vom 27. Oktober 2020 "10-jähriges Mädchen angefahren und geflüchtet")

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Die Polizei Edenkoben sucht im Zusammenhang der Unfallflucht nach einem dunklen Mini Cabrio mit SÜW-Kennzeichen, das zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens aus der St.Martiner Straße nach links in Richtung Maikammer abbog. Bei dem Autofahrer soll es sich nach Zeugenangaben um einen 40 - 45 Jahren alten Mann mit Brille gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550. Bei dem Unfall wurde am vergangenen Dienstag ein 10 Jahre altes Mädchen in der Weinstraße durch ein entgegenkommendes Fahrzeug, das wegen Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen musste, an eine angrenzende Mauer geschleudert und verletzt. Der Mini-Fahrer flüchtete.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell