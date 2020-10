Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Nagelstudio

Borken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter erfolglos in ein Nagelstudio an der Remigiusstraße einzubrechen. An der Eingangstür befanden sich Hebelspuren. Ob die Täter gestört wurden ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

