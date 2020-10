Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin weicht aus und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin bei einem Unfall erlitten, der sich am Donnerstag in Bocholt ereignet hat. Die 50-jährige Bocholterin war gegen 11.55 Uhr auf dem Radweg der Winterswijker Straße in Richtung Barlo unterwegs, als der Wagen eines 26-jährigen Bocholters aus einer Grundstückseinfahrt kam und ihren Weg kreuzte. Die Bocholterin musste ausweichen und stürzte. Einen Kontakt zwischen Pedelec und Auto gab es nicht. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

