Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Acht Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau gegen 23.45 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Enscheder Straße. An der Kreuzung mit der Eper Straße bemerkte sie zu spät, dass vor ihr ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Gronau bei "ROT" wartete. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sowohl die beiden Unfallbeteiligten als auch deren Beifahrer (jeweils drei) leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro.

