Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: GEGO stoppt Autofahrer mit Schlagstock

Großschönau (ots)

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 3. März 2020 um 23:55 Uhr in Großschönau einen tschechischen Autofahrer. Der 22-jährige Mann hatte in seinem Kofferraum einen etwa 42 cm langen Gummischlagstock verstaut. Bei diesem handelt es sich laut Waffengesetz um einen verbotenen Gegenstand. Der Schlagstock wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

