Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 28.02.2020 Brandstiftung

Altenkirchen (ots)

Am 28.02.2020 gegen 00.00 Uhr setzten unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in Altenkirchen, Wiedstraße vor der Auffahrt zur B 256 in Brand. Der Brand wurde durch die FFW Altenkirchen gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

