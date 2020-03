Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizeieinsatz in Hochkirch

Hochkirch (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach griffen am Vormittag des 2. März 2020 an der B6 in Hochkirch insgesamt 10 illegal aufhältige Schwarzarbeiter und zwei Schleuser auf. Hierbei unterstützte auch ein Bundespolizeihubschrauber.

Die Einsatzkräfte kontrollierten gegen 10:25 Uhr sieben georgische und drei serbische Männer im Alter zwischen 20 und 39 Jahren, die mit vier Berliner Transportern angereist waren um im ehemaligen Hotel "Zur Post" zu nächtigen. In den Fahrzeugen und auf der Ladefläche fanden die Beamten umfangreiches Baugerät für Tiefbauarbeiten und Arbeitskleidung vor. Einige der Aufgegriffenen haben bereits seit Februar in Deutschland gearbeitet, andere sind erst einen Tag zuvor ins Bundesgebiet eingereist. Keiner der Arbeiter verfügte über eine Arbeitserlaubnis oder ein Visum. Vor Ort wurden ein 34-jähriger Serbe und ein 39-jähriger Deutscher angetroffen, die für die Arbeiter verantwortlich zeichnen und die Arbeitsverträge der Georgier und Serben dabei hatten.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, wegen der Ausübung einer unerlaubten Beschäftigung und wegen des Einschleusens von Ausländern. Die Schwarzarbeiter wurden inzwischen zur Prüfung den Aufenthalt beendender Maßnahmen an die Ausländerbehörde Kamenz übergeben. Die Schleuser befinden sich wieder auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell