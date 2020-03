Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierfinken am Haltepunkt Neugersdorf

Neugersdorf (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende am Haltepunkt Neugersdorf ihr Unwesen getrieben und den am Bahnsteig stehenden Wetterschutz mit verschiedenen Schriftzügen in schwarzer, blauer und silberner Farbe auf einer Gesamtgröße von 7 Quadratmetern besprüht sowie verschiedene Aufkleber angebracht. Diese müssen nun aufwendig durch eine Firma entfernt werden. Die Schadenssumme beträgt ca. 1.500,00 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu informieren.

