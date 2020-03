Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer flüchtet vor GEGO

Zittau (ots)

Ein 48-jähriger Deutscher, welcher durch Beamte der GEGO am 28. Februar 2020 gegen 23:25 Uhr in Zittau kontrolliert werden sollte, versuchte dies durch Flucht zu verhindern. Warum er flüchtete war den Beamten klar, als sie ihn nach einer 5-minütigen Verfolgungsfahrt an einer Tankstelle stellten. Er kam auf die Beamten zu und teilte ihnen ungefragt mit, dass er sein Fahrzeug lenkte, obwohl er kurz vorher drei Bier getrunken hat. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von etwa 0,9 Promille an. Das Landespolizeirevier Zittau ermittelt nun wegen einer Trunkenheitsfahrt.

