Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme und U-Haft nach Wohnungseinbruch in Windberg

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat in der Nacht (3.5.2019, gegen 4:10 Uhr) in Mönchengladbach-Windberg (Heideweg) einen 22-jährigen Mann aus Mönchengladbach wegen des Verdachts des Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen. Gegen ihn erging heute Haftbefehl. Gegen 3:00 Uhr sah sich eine 55-jährige Mönchengladbacherin in ihrem Schlafzimmer plötzlich einem unbekannten Mann gegenüber. Der Unbekannte flüchtete nach Begegnung mit der Wohnungsinhaberin mit dem Worten "Ich hab Messer" aus dem Haus. Es stellte sich heraus, dass der Mann in das Einfamilienhaus eingebrochen war, die Räumlichkeiten durchsucht hatte und Bargeld, Autoschlüssel und ein Rucksack entwendet hatte. Die sofort durchgeführte Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Bei der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei ging ein Hinweis auf eine verdächtige Person mit Rucksack ein, die sich in unmittelbarer Tatortnähe befinden sollte. Die eingesetzten Kriminalbeamten sprachen die Person an. Der Mann rannte sofort los und warf den mitgeführten Rucksack weg. Die Polizei nahm ihn in schließlich in einem Waldstück fest, in das er geflüchtet war. Bei der Festnahme leistete er Widerstand. Aus der Wohnung entwendete Sachen konnten ihm zugeordnet werden.(wr)

