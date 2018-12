POL-W: RS - 78-Jähriger verstarb nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots) - Gestern (03.12.2018) kam es auf der Lenneper Straße in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 17:50 Uhr in Richtung Remscheid, als er aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen Peugeot verlor, die rechte Leitplanke touchierte und auf den BMW eines 60-Jährigen auffuhr. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt behandelten den Mann vor Ort und brachten ihn in eine Klinik. Der Remscheider verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls kam zu es erheblichen Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand circa 15.000 Euro Sachschaden. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell