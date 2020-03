Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto stillgelegt

Ruppersdorf (ots)

Bundespolizisten legten am 2. März 2020 in Ruppersdorf einen Audi A4 still. Der 21-jährige deutsche Fahrer musste Schlüssel und Fahrzeugschein den Beamten übergeben weil das Finanzamt die Stilllegung angeordnet hatte.

