Polizei Münster

POL-MS: Drogendealer auf frischer Tat erwischt - Polizisten nehmen Wiederholungstäter fest

Münster (ots)

Am Mittwoch (14.01., 12:20 Uhr) wurden Polizisten auf einen, bereits einschlägig polizeibekannten, 54-jährigen Slowaken im Bereich Hörsterfriedhof aufmerksam. Der 54-Jährige verhielt sich verdächtig und versuchte sich der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen, als er die Beamten erblickte. Er flüchtete und warf offensichtlich Drogen in ein Gebüsch. Die Polizisten stoppten ihn nach kurzer Verfolgung. Bei dem 54-Jährigen und im Gebüsch fanden die Beamten 30 verkaufsfertige Tütchen mit Betäubungsmitteln. Außerdem führte er einen dreistelligen Bargeldbetrag in drogen-typischer Stückelung mit sich. Der erst kürzlich aus der Haft entlassene Straftäter wurde festgenommen. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

