Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendiebinnen durch Zeugin beobachtet

Stadtlohn (ots)

Am Donnerstagmorgen beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 08.45 Uhr in einem Supermarkt an der Burgstraße zwei Frauen, die einem 57-jährigen Stadtlohner die Geldbörse aus der Tasche stahlen. Die Zeugin informierte den Geschädigten, so dass dieser die beiden Frauen außerhalb des Geschäftes ansprechen konnte. Eine der beiden hatte die Geldbörse noch in der Hand und gab diese dem Stadtlohner zurück. Anschließend entfernten sich die beiden Diebinnen, sodass die Personalien nicht bekannt sind.

Personenbeschreibung:

1. Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm, blonde lange Haare, dunkle Jacke, Jeanshose, vermutlich osteuropäischer Herkunft

2. Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle lange Haare, goldfarbene Jacke, dunkle Hose, vermutlich osteuropäischer Herkunft

