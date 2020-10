Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hardterbroich-Pesch: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl an 85-jähriger Frau

Mönchengladbach (ots)

Eine 85-Jährige ist am Mittwoch, 8. Oktober, in ihrer Wohnung auf der Reyerhütter Straße von zwei noch unbekannten Frauen bestohlen worden.

Gegen 14.30 Uhr betrat die 85-Jährige mit Einkäufen in den Händen das Mehrfamilienhaus, als eine fremde Frau sie ansprach. Sie bot an, ihr die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dort angekommen verwickelte sie sie in ein freundliches Gespräch und lenkte sie davon ab, dass hinter ihr eine weitere Frau die Wohnung betrat. Erst nachdem man sich voneinander verabschiedet hatte, bemerkte die 85-Jährige, dass die andere Frau ihr Schlafzimmer durchsucht hatte - es fehlten Schmuck und ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die die beiden Frauen gesehen haben könnten: Eine von ihnen soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und dunkle, gekräuselte Haare haben. Die andere Frau soll etwas korpulenter als die erste gewesen sein und ein "Hausfrauentuch" im Haar getragen haben. Hinweise bitte an: 02161-290. (jn)

