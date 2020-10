Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Verkehrsunfälle, die jeweils Verletzungen bei Zweiradfahrern nach sich zogen, ereigneten sich gestern im Mönchengladbacher Stadtgebiet jeweils beim Abbiegevorgang.

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer war gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg an der Nicodemstraße in Richtung der Monschauer Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der "Untere Straße" beabsichtigte ein 50-jähriger Autofahrer nach rechts in die Untere Straße abzubiegen. Augenscheinlich kam er hierbei auf dem Radweg zum Stillstand, um Fußgänger passieren zu lassen. Trotz Bremsung und Ausweichmanöver konnte der Radfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erlitt hierbei Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Etwas später, gegen 15 Uhr, verletzte sich ein 34-jähriger Kleinkraftradfahrer, als er von der Monschauer Straße nach links in die Karstraße abbiegen wollte. Der Unfall ereignete sich ohne Fremdeinwirkung. Zufällig passierende Zeugen eilten sofort zu dem Gestürzten und halfen ihm. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er selbiges wieder verlassen. (cw)

