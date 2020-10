Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe geben sich als Handwerker aus

Mönchengladbach (ots)

Erst wogen sie eine Seniorin in dem guten Glauben, dass sie Handwerker und vom Vermieter zu ihrer Wohnung geschickt worden seien, dann lenkten die angeblichen "Handwerker" sie ab, um sie dreist zu bestehlen.

So sind zwei Trickdiebe am vergangenen Dienstag, 06.10.2020, vorgegangen, nachdem sie gegen 8.50 Uhr bei einer auf der Brucknerallee wohnhaften 79-jährigen Frau geklingelt hatten. Während sie die Dame anwiesen, im Badezimmer das Wasser aufzudrehen und den Wasserdruck im Auge zu behalten, bewegte sich einer der Männer in der Wohnung um die "Rohre zu überprüfen". Der zweite musste währenddessen angeblich in den Keller.

Als die Seniorin die Wohnungstür zuschlagen hörte, wurde sie misstrauisch und begutachtete die Zimmer. Hier stellte sie fest, dass der angebliche Handwerker Schränke und Schubladen in mehreren Räumen durchsucht hatte. Bargeld in zweistelliger Höhe und Schmuck fehlten.

Den Dieb, den sie in die Wohnung gelassen hatte, konnte sie als ca. 1.65m großen und vermutlich 30-40jährigen Mann von dicker Statur beschreiben. Seine Haare seien kurz und dunkel gewesen, sein Deutsch akzentfrei. Getragen habe er eine "schwarze Handwerkermontur" und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei fragt: Wem sind solche Männer aufgefallen? Bei wem haben sie ebenfalls geklingelt? Wer hat sie ggf. in ein Fahrzeug steigen sehen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

