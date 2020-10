Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bezirkssportanlage

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 5. Oktober, 21 Uhr, und Dienstag, 6. Oktober, 18 Uhr, in die Umkleidekabinen einer Bezirkssportanlage am Birkmannsweg im Stadtteil Hardter Wald eingebrochen.

Die Einbrecher machten sich an mehreren Fenstern zu schaffen und kamen so in das Gebäude. Sie brachen die Türen zu den Umkleidekabinen auf und entwendeten Bargeld, eine Sporttasche und Sportkleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell