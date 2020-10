Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch Zeppelinstraße: Unbekannter im Hausflur

Mönchengladbach (ots)

An der Zeppelinstraße in Lürrip hat sich ein Einbrecher am Montag, 5. Oktober zwischen 13.30 und 23.15 Uhr an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus mit einem Hebelwerkzeug zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge traf gegen 16.30 Uhr im Hausflur auf einen unbekannten Mann. Ob dieser etwas mit der Tat zu tun hat, ermittelt die Polizei. Der Zeuge beschreibt den Mann so: circa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sehr schlank, schwarze kurze gelockte Haare, blasser Teint. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Steppweste, einem schwarzen Pullover und blauer Jeans gewesen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

