Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydter Ring - Radfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 5. Oktober, hat sich an der Kreuzung Wilhelm-Schiffer-Straße Ecke Dahlener Straße ein 58-jähriger Fahrradfahrer bei einem Beinahe-Zusammenstoß schwere Verletzungen zugezogen.

Der E-Bike-Fahrer war gerade von der Dahlener Straße in die Wilhelm-Schiffer-Straße eingebogen, als ihm auf dem dortigen Radweg zwei andere Fahrradfahrer entgegen kamen, die den Radweg in falscher Richtung befuhren. Der 58-Jährige erschrak und wich aus, kam dabei ins Straucheln und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. (jn)

