Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Hindenburgstraße sind am Freitag, 2. Oktober, um 2.25 Uhr früh ein 23-jähriger Mann auf einem E-Scooter und ein 66-jähriger Fußgänger zusammengestoßen. Dabei stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er hatte von der Hindenburgstraße in die Friedrichstraße gehen wollen; der Mann auf dem E-Scooter war ihm bergab fahrend entgegen gekommen. Der verletzte Fußgänger, der zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (jn)

