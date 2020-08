Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bäckerei: ein Stück Herrentorte erbeutet

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Samstag, 22. August, um 14 Uhr bis Montag, 24. August, um 6 Uhr hat ein Einbrecher die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Odenkirchener Straße in Rheydt aufgehebelt.

So gelangte er ins Treppenhaus und öffnete dort gewaltsam die Zugangstür zu einer Bäckerei im Erdgeschoss des Hauses. Der Täter machte keine Beute - außer ein Stück Herrentorte aus einem Kühlschrank.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

