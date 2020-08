Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahlsdelikte an Pkw: Vier Taten in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Vier Diebstahlsdelikte an Pkw sind in der Nacht zum Sonntag, 23. August, in Rheindahlen verzeichnet worden. In allen Fällen wurden Seitenscheiben der Autos beschädigt. Kleidungsstücke, Uhren und Bargeld gehörten zur Beute, die unbekannte Täter an der Hardter Straße im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, aus einem Skoda Superb mitgehen ließen. An der Broicher Straße verschwanden zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, aus einem Audi A6 mehrere Sonnenbrillen und ein elektronisches Gerät. Ebenfalls an der Broicher Straße war es zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag 9.30 Uhr, vermutlich die Alarmanlage eines VW Golf, die den Täter in die Flucht getrieben haben könnte. Augenscheinlich nichts entwendet wurde auch aus einem Fiat Punto, der zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an der Sybeniusstraße Ziel eines Täters war.

Eine Sonnenbrille und eine Zulassungsbescheinigung waren die Beute in Lürrip an der Lürriper Straße bei einem Diebstahl aus einem Kia Rio, der zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 5.45 Uhr, begangen wurde.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

