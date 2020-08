Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 21. August, um 12 Uhr und Samstag, 22. August, um 19.30 Uhr sind Einbrecher über die Balkontür in eine Wohnung am Spielkaulenweg in Eicken eingestiegen. Sie entwendeten Schmuck eine Playstation.

Persönliche Dokumente erbeuteten die Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Marienkirchstraße in Eicken, der sich zwischen Freitag, 14. August, um Mitternacht bis Freitag, 21. August, um 14 Uhr ereignet haben muss.

An der Karstraße in Waldhausen hebelten unbekannte Täter zwischen Montag, 17. August, um 17 Uhr und Freitag, 21. August, um 22 Uhr eine Wohnungstür auf und erbeuteten Bargeld und eine Smartwatch.

Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

