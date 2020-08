Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zigarettenautomat aus Spielhalle in Eicken gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 22. August, gegen 21.50 Uhr hat eine Zeugin den Diebstahl eines Zigarettenautomaten aus einer Spielhalle an der Bozener Straße in Eicken bei der Polizei gemeldet.

Die Zeugin sagte aus, dass es zum Tatzeitpunkt im Thekenraum der Spielhalle einen Streit zwischen zwei männlichen Gästen gegeben habe. Die beiden Männer hätten dann die Spielhalle durch den Haupteingang verlassen. Im selben Moment habe sie die Tür des Hinterausganges ins Schloss fallen hören. Woraufhin die Zeugin in die anderen Räume der Spielhalle ging, in einem fehlte der Zigarettenautomat.

Ob es sich bei dem Streit um ein Ablenkungsmanöver gehandelt hat, ist nicht klar. Daher sucht die Polizei die beiden Männer dringend als Zeugen. Beide sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Einer soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und war mit einem Gucci-T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Der andere Mann habe ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und sei glatzköpfig. Er soll eine Jeans, eine schwarze Strickjacke und eine Base-Cap getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell