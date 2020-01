Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichenpaar und Fahrzeug gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Zwischen dem 22.01.2020, 18:00 Uhr, und dem 23.01.2020, 12:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen eines Nissan Qashqai, der am Fahrbahnrand in der Benzstraße vor einem Autohaus abgestellt war. Die Kennzeichen beginnen mit WI für Wiesbaden. Erkenntnissen zufolge versuchten die Unbekannten das Fahrzeug zuvor komplett zu stehlen.

Im selben Tatzeitraum wurde von einem Gelände des Autohauses ein Nissan Qashqai gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 30000 Euro und ist nicht zugelassen. Der Pkw ist mit einer KeylessGo- Funktion ausgestattet.

Die Ermittler überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Mit großer Wahrscheinlichkeit brachten die Täter die Kennzeichen von dem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw an dem Qashqai, der auf dem Autohausgelände stand, an.

Außerdem suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben. Die Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell