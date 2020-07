Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Gartenlaube

Hamm-Mitte (ots)

Hunger und Durst hatte ein Einbrecher am Donnerstag, 30. Juli 2020, in einer Kleingartenanlage am Wichernweg. Gegen 9.30 Uhr stellte der Eigentümer einer Parzelle einen ungebetenen Gast in der Gartenlaube fest, der sich an den Lebensmitteln bedient hatte. Als der Eindringling den Eigentümer entdeckte, flüchtet er. Der Flüchtige ist zirka 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke, graue Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

