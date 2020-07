Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahndung mit Fotos: Wer kennt den Eigentümer dieser Gegenstände?

Hamm (ots)

Elektrogeräte für den Heimwerkerbedarf, Stichsägen, Schleifmaschinen, eine Handkreissäge, eine Heißklebepistole, ein Akkuschrauber und eine Autopoliermaschine - das alles hat die Polizei in einem gestohlenen Seat gefunden. Dieses war am 22. November 2019 bei einem Einbruch an der Heithofer Allee in Hamm entwendet und im Februar in einer Dortmunder Tiefgarage entdeckt worden. Es wurde ermittelt, dass das Fahrzeug dort schon seit dem 25.11.2019 gestanden hat.

Die Geräte und der Koffer stammen nicht aus dem Wohnungseinbruch. Der Eigentümer ist bisher nicht bekannt. Es besteht der Verdacht, dass die Gegenstände aus einer anderen Straftat stammen. Nun bittet die Polizei um Hinweise und veröffentlicht Fotos. Wissen Sie, wem die Gegenstände gehören? Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

