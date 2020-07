Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe nutzen günstige Gelegenheit aus

Hamm-Heessen (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstag, 30. Juli 2020, gegen 1.30 Uhr, an der Heessener Straße sucht die Polizei zwei Unbekannte. Die Tatverdächtigen nutzen eine geöffnete Terrassentür und gelangten so ins Haus. Als der Bewohner, der sich im Garten aufhielt, die Männer bemerkte, flüchteten sie. Die Flüchtigen mit südländischem Erscheinungsbild haben eine schlanke Statur und trugen dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

