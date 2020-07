Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Böse Überraschung für Anwohner des Nordstiftsweg am Dienstag, 28. Juli. Gegen 14 Uhr versuchten zwei Männer mit einem Werkzeug das Türschloss der Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Die Bewohner in der Wohnung konnten die Täter durch den Türspion beobachten und kündigten an,die Polizei zu rufen. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht in Richtung Flugplatz und werden nun von der Polizei gesucht.

Einer der Männer ist zirka 20 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Vollbart, hat schwarze Haare und eine dicke Statur. Der zweite Mann ist zirka 45 Jahre und zirka 170 Zentimeter groß. Er hat einen grauen Kinnbart und hatte eine Holzlatte dabei. Beide Männer waren mit einem weißen Oberteil mit orangeblauer Schrift auf dem Rücken bekleidet. Die Kleidung ähnelte Arbeitskleidung.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

