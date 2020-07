Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte schlagen Haustür ein

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 28. Juli, die Glasscheibe einer Haustür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Kirchgraben beschädigt. In das Gebäude gelangten sie gegen 11.40 Uhr nicht. Sie flüchteten über das Grundstück eines naheliegenden Kindergartens.

Nun sucht sie die Polizei. Einer der Männer ist laut Zeugenaussagen zwischen 185 und 190 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Mundschutz sowie eine schwarze Kopfbedeckung und schwarze Joggingkleidung. Er ist schlank. Der zweite Mann ist zirka 170 Zentimeter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine hellgraue Jogginghose. Auch er ist schlank. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

