Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Kellereinbrüche

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Sowohl am Nordstiftsweg als auch an der Merschstraße wurden in zwei Mehrfamilienhäusern jeweils mehrere Kellerräume aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 26. Juli (21 Uhr) und dem 27. Juli (11.40 Uhr) Zutritt zu den Kellerräumen am Nordstiftsweg. Sie entwendeten unter anderem gefüllte Mineralwasserflaschen, einen Schulrucksack sowie Pfandflaschen. Auch an der Merschstraße wurden Keller im Zeitraum zwischen dem 27. Juli (15 Uhr) und dem 28. Juli (8.50 Uhr) angegangen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. (lt)

