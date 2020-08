Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter läuft schwankend mit Einkaufswagen auf Bürgersteig: Elf Pkw beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge hat sich in der Nacht zum Sonntag, 23. August, kurz nach Mitternacht bei der Polizei gemeldet: Er habe beobachtet, wie ein Mann mit einem leeren Einkaufswagen aus Richtung Linienstraße über die Kattowitzer Straße in Richtung Pescher Straße gelaufen sei und dabei mehrere Fahrzeuge im Vorbeigehen mit dem Einkaufswagen beschädigt habe. Weiterhin sei der Mann sehr schwankend gelaufen, weshalb er vermute, dass die Person alkoholisiert gewesen sei.

Vermutlich ist der Tatverdächtige, der im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr anzutreffen war, an den drei genannten Straßen auf dem Bürgersteig gelaufen und hat dabei mit dem Einkaufswagen Sachschäden an den Fahrzeugen verursacht. Die Polizeibeamten stellten Beschädigungen an insgesamt elf Pkw fest.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell