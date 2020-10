POL-MG: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarktfiliale

Polizei Mönchengladbach

Am Sonntag, 4. Oktober, gegen 15 Uhr hat ein Zeuge die Polizei gerufen, da er festgestellt hatte, dass die Eingangstür zu einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt zerstört ist.

Einbrecher waren in die Filiale eingebrochen und hatten mehrere Rollladenboxen aufgebrochen und Zigarettenpackungen gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

