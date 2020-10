Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dahl: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots)

An der Straße An der Landwehr in Dahl sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr und Samstag, 3. Oktober, um 10 Uhr in eine Kindertagesstätte eingebrochen.

Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, zwei Laptops, ein Tablet sowie ein Mobiltelefon.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

